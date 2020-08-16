Умер Николай Губенко - актер театра и кино Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

16 августа в возрасте 78 лет скончался актер театра и кино Николай Губенко. Об этом сообщил главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем "Twitter". О причинах смерти пока не сообщается. Дата и место прощания с артистом будут объявлены немного позже.

Напомним, в конце марта Николая Губенко вместе с женой госпитализировали в больницу в Коммунарке с диагнозом пневмония. Тесты на коронавирус у обоих супругов показали отрицательный результат. За некоторое время до этого актер уже лежал в больнице и перенес серьезную операцию.

Николай Губенко родился 17 августа 1941 года. Он закончил Всесоюзный государственный институт кинематографии. Губенко является основателем театра "Содружество актеров Таганки".

В 1989-1991 годах артист занимал пост министра культуры СССР, а в 1995-2003 был депутатом Госдумы.