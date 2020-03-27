2020-03-27T11:13:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Актера Николая Губенко с женой госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирус

Губенко госпитализировали в Коммунарку с пневмонией, его проверят на наличие короновирусной инфекции
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Актера Николая Губенко с женой госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирусАктера Николая Губенко с женой госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирусФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Утром в пятницу, 27 марта, актера и сценариста Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке с диагнозом пневмония. Его вместе с супругой проверят на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, отметив, что у его коллеги ослабленный организм.

«Его положили не с диагнозом коронавирус, а с пневмонией. У него организм ослабленный, может это и не относится к коронавирусу, но это там сейчас определят... проверят его, конечно», - передает его слова агентство РИА Новости.

Герасимов сообщил, что ранее актер был в больнице был, где перенес какую-то серьезную операцию, но в последнее время находился в изоляции и «не был в гуще людей».

Напомним, накануне коронавирус предварительно подтвердили у певца Игоря Николаева, которого госпитализировали в Коммунарку вслед за Львом Лещенко. Позже выяснилось Лев Валерьянович действительно пересекался с Николаевым и многими другими звездами, едва вернувшись с американских гастролей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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