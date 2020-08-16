Коронавирус обнаружен среди журналистов, сопровождавших Мишустина в поездке на Дальний Восток

Правительство РФ подтвердило информацию о вспышке коронавируса среди журналистов, сопровождавших Мишустина в поездке на Дальний Восток Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пресс-службе правительства РФ подтвердили, что несколько журналистов, которые сопровождают премьер-министра Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, оказались заражены коронавирусом. Положительные результаты были выявлены на этапе тестирования.

- Оперативно были предприняты все необходимые мероприятия. Все заболевшие коллеги были изолированы, сейчас они находятся под наблюдением врачей, им оказывается всестороннее содействие, - приводит слова пресс-секретары главы кабмина Бориса Белякова ТАСС.

Борис Беляков отметил также, что на графике рабочей поездки Михаила Мишустина это никак не отразится. Напомним, председатель правительства прибыл с официальным визитом на Дальний Восток 13 августа 2020 года. Вместе с ним в ДФО прибыла делегация из более чем 60 человек. Шестидневная программа включает в себя посещение Камчатки, а также Амурской и Магаданской областей.