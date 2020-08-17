Доктор Мясников высмеял европейские меры для борьбы с коронавирусом Фото: Иван ПРОХОРОВ

Российский врач и телеведущий Александр Мясников высмеял меры, которые вводят зарубежные государства для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. В своем Telegram-канале доктор назвал их бессмысленными и сравнил с ритуалами шаманов.

В частности, медик поставил под сомнение даже малейшую эффективность двухнедельного карантина для пребывающих в европейские страны туристов, наличие отрицательного теста на коронавирус для полета, заполнение специальных анкет и введение QR-кодов.

- Сегодня эти меры, которые могли бы, несомненно, принести пользу на ранних этапах распространения коронавируса, смотрятся наивно. Это не имеет смысла, поскольку полеты хоть и с такими вот ритуальными действиями практически полностью возобновлены, - объяснил свою точку зрения Александр Мясников.

Он сравнил полет множества людей на борту самолета с «банкой варенья, на которую налетели мухи». По мнению доктора, люди «как мухи», хоть и с анкетами и анализами, но совершенно не защищены от заболевания.

Напомним, что страны постепенно начинают возобновлять международное авиасообщение, ранее приостановленное из-за пандемии. Так, с 15 августа России возобновила полеты в Швейцарию. Швейцарская авиакомпания Swiss тоже намерена осуществлять полеты в Москву, но когда именно, не уточняет.