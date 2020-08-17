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Трамп сократил отставание от Байдена по популярности среди американцев

Действующего президента поддерживают 46 процентов опрошенных граждан США
Юлия СальниковаЮлия СальниковаЮлияСальникова
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Дональд Трамп за последние несколько месяцев сумел заслужить доверие большего числа американцев. По данным последнего опроса граждан США, 46 процентов респондентов поддерживают действующего президента.

И хотя это все равно меньше, чем у потенциального кандидата от демократов, Джо Байдена (за него 50 процентов опрошенных), Трамп улучшил свой собственный показатель. Согласно данным опроса, проведенного ранее, 2-5 июня, за Трампа был 41 процент, за Байдена - 55 процентов.

Новый опрос, подготовленный службой SSRS, прошел в период с 12 по 15 августа по заказу телекомпании CNN.