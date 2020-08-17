Трамп сократил отставание от Байдена по популярности среди американцев

Дональд Трамп за последние несколько месяцев сумел заслужить доверие большего числа американцев. По данным последнего опроса граждан США, 46 процентов респондентов поддерживают действующего президента.

И хотя это все равно меньше, чем у потенциального кандидата от демократов, Джо Байдена (за него 50 процентов опрошенных), Трамп улучшил свой собственный показатель. Согласно данным опроса, проведенного ранее, 2-5 июня, за Трампа был 41 процент, за Байдена - 55 процентов.

Новый опрос, подготовленный службой SSRS, прошел в период с 12 по 15 августа по заказу телекомпании CNN.