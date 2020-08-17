В Бундестаге не исключают обращения в ООН, после угроз США «Северному потоку -2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст заявил, что в стране изучают возможность обращения В ООН из-за угроз США в адрес «Северного потока — 2». Такое заявление он сделал в беседе с RT Deutsch.

Клаус Эрнст отметил, что недопустимо, чтобы «одна страна, к примеру США, предписывала другой суверенной стране — ФРГ или суверенному Европейскому союзу, как решать вопрос собственного энергообеспечения». Данный поступок «противоречит любым разумным отношениям».

В Еврокомиссии тоже называют угрозы санкциями нарушением международного права и подчеркивают, что санкции США не касаются данной страны, а воздействуют на Европейский союз.

- Следующая мера, которую мы тоже обсуждаем, связана с тем, чтобы затронуть этот вопрос и на уровне ООН. А затем, возможно, подать жалобы в соответствующие суды. А там посмотрим, что они решат, — заявил он в беседе с изданием.

В декабре 2019 года глава Еврокомиссии заявила, что ЕК выступает против санкций в отношении европейских компаний, которые участвуют в реализации «Северного потока -2».

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с ФАН объяснил, какую цель преследуют страны евросоюза, выступая против США.