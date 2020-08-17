Почти все задержанные на протестах в Белоруссии освобождены, сообщила Генпрокуратура

Превышение полномочий силовиками рассмотрит следственный комитет Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почти все задержанные в ходе несанкционированных протестных акций в Белоруссии освобождены, заявила Генпрокуратура республики.

«Генеральная прокуратура в сотрудничестве с МВД провела работу по освобождению граждан, задержанных в порядке производства по делам об административных правонарушениях за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Практически все указанные лица в настоящее время освобождены», - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В ведомстве отмечают, что к ним поступает множество жалоб от людей о превышении полномочий силовиками. Их направят в Следственный комитет и проведут тщательную проверку по каждому факту превышения власти правоохранителями.

Генпрокуратура также предоставила список граждан отбывающих административный арест, который будет регулярно обновляться.

Напомним, что в ходе массовых протестов в Белоруссии после выборов были задержаны тысячи человек. Граждане заявили, что представители ОМОН превысили полномочия в отношении мирных жителей. В сети появились кадры, на которых силовики жестоко избивают мужчин и женщин в попытке усмирить несогласных с результатами выборов, на которых победил Александр Лукашенко.