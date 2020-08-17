Лукашенко: "Если белорусы загубят первого президента, будут потом губить и всех остальных"

Александр Лукашенко Фото: Александр КОЦ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не собирается идти на уступки оппозиции, которая требует перевыборов главы государства. Его главная соперница Светлана Тихановская ранее заявила, что готова стать национальным лидером и возглавить Белоруссию до тех пор, пока граждане не проголосуют за нового президента.

- Если белорусы загубят первого президента,- сказал Лукашенко во время встречи с работниками завода МЗКТ, - то потом будут губить и всех остальных.

Он признал, что его политика, возможно, отличалась особенной жесткостью.

- Да, я не святой,- сказал глава государства. - Вы знаете, что если бы не было жесткости, не было бы страны.

Tut.by приводит его диалог с работниками предприятия. Лукашенко рассказывает, что идет работа над поправками в Конституцию. По поводу забастовки заводов президент напомнил, что знает, как это все происходит, сам проходил, "был директором и обычным человеком".

- Я знаю, как это все делалось в середине 90-х. Этого в нашей стране не будет,- сказал глава государства.

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