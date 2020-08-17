Меркель сообщила о планах обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила президенту Литвы Гитанасом Науседой о своих планах обсудить ситуацию в Белоруссии с российским лидером Владимиром Путиным. По ее словам, разговор должен состояться во вторник, 18 августа.

«Канцлер информировала, что во вторник у нее состоится разговор с президентом Владимиром Путиным», - говорится в сообщении пресс-службы литовского президента, где также сообщили, что сейчас глава немецкого правительства по дипломатическим каналам пытается связаться с белорусским лидером Александром Лукашенко «для поиска выхода» из сложившейся в Белоруссии ситуации.

Напомним, днем ранее, 16 августа, Путин и Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуации в Белоруссии. Главы государств подтвердили готовность в случае обострения конфликта совместно реагировать на ситуацию в рамках ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности).

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