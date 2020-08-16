Что происходит в Белоруссии 16 августа: первая после выборов акция сторонников Лукашенко и масштабное шествие оппозиции

Прошла ровно неделя после выборов президента. Фото: REUTERS

Что происходит в Белоруссии 16 августа, спустя ровно неделю после выборов президента. Акции протестов оппозиции стали ежедневными, в первые дни обстановка в стране была наиболее напряженной: массовые задержания, преследования протестующих во дворах, избиения, применение слезоточивого газа и шумовых гранат.

Вечером 10 августа погиб один из активистов, Александр Тайраковский.15 августа в Минске простились с погибшим, тысячи людей пришли на траурную церемонию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который по данным ЦИК набрал на выборах 80 процентов голосов, заявил, что акциями управляют координаторы из других стран, он уверен - события в Минске разворачиваются как по "методичке цветных революций".

Провластная общественная организация "Белая Русь" 16 августа собирается провести в столице митинг в поддержку действующего президента.

- Сугубо мирный. На нем соберутся силы, поддерживающие государственный курс,- сказано в сообщении группы в Facebook. - На митинге соберутся все те, кому дорога Родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря.

Оппозиция тоже готовит свою акцию. Восьмой день подряд люди планируют выйти на акции протеста. Ранее кандидат в президенты Светлана Тихановская, которая покинула страну, заявила, что не признает результаты голосования и готова бороться, но только мирным способом.