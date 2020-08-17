В Москве от коронавируса умерли еще 11 пациентов Фото: Мария ЛЕНЦ

В российской столице за минувшие сутки умерли еще 11 пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов с начала пандемии в Москве достигло отметки в 4 677 человек. Об этом 17 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией коронавируса.

Как сообщал сайт kp.ru, пару дней назад мире зафиксировали рекордное число смертей инфицированных пациентов: за один день во всех странах умело 9 985 человек, что стало самым большим показателем с конца апреля этого года.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали один из факторов, которые повышает риск смертности при заражении коронавирусом. По их словам, необходимо удвоить усилия по борьбе с загрязнением воздуха – именно из-за этой экологической проблемы в мире погибает множество людей.