Иммунолог назвал сроки повторного заражения коронавирусом Фото: REUTERS

Повторное заражения коронавирусом может произойти примерно через два-три месяца, однако это индивидуально и зависит от того, как долго в организме пациента продержится высокий уровень антител в инфекции. Об этом рассказал врач-иммунолог Николай Крючков.

- У некоторых людей уровень антител падает очень быстро после того, как они переболели коронавирусом. Уже через два-три месяца антител становится крайне мало. Пока что неизвестно, с чем именно это связано, - сообщил медик в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Иммунолог отметил, что у большинства людей, которые смогли излечиться от заболевания, антитела держатся в организме длительное время.

- Несмотря на то, что в столице страны наблюдается снижение темпов распространения коронавируса, болезнь никуда не ушла. Заразиться абсолютно реально, - добавил Николай Крючков, напомнив, что в некоторых российских регионах ситуация с пандемией складывается не так хорошо.

По его словам, если процент потенциально заразившихся COVID-19 людей в регионах выше, то и вероятность заразиться значительно возрастает.

Напомним, что за минувшие сутки в Москве от коронавируса и осложнений после него скончались еще 11 пациентов, а общее число летальных исходов от заболевания в российской столице уже достигло отметки в 4 677.