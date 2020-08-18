Стала известна причина смерти курьера в ДТП с Ефремовым

Стала известна причина смерти Сергея Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пресненском суде началось очередное заседание по делу Михаила Ефремова. Актера уже привезли в здание суда. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию с места событий.

Судья заслушала эксперта Ромодановскую, которая огласила причину смерти жителя Рязани Сергея Захарова.

«Это жировая эмболия. У кого-то она развивается, у кого-то нет. Сергею Захарову не повезло», - сказала специалист.

По словам медика, жировая эмболия - крайне опасное состояние, при котором в кровеносную систему организма попадают частицы жировой ткани, вызывая прямую угрозу жизни.

«Кровопотеря, болевой шок, жировая эмболия», - такое сочетание факторов, по мнению судмедэксперта, привело к смерти Сергея Захарова.

Адвокат Ефремова опросил эксперта, пытаясь понять, мог ли выжить курьер, если бы ему оказали медпомощь в первые минуты.

«Травмы, несовместимые с жизнью, у Захарова отсутствовали: это разрыв аорты, разрыв сердца и другие. Это повреждения, которые приводят к моментальной смерти», - заявила эксперт.

Напомним, что 8 июня на Садовом кольце джип Михаила Ефремова пересек двойную сплошную и врезался в фургон Сергея Захарова. Курьер уже заканчивал работу и ехал домой. От удара машину жителя Рязани перевернуло. От полученных травм Захаров скончался в НИИ Склифосовского.