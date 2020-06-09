Экспертиза установила, с какой скоростью ехал Ефремов в момент аварии

После смертельного ДТП, которое вечером в понедельник, 8 июня в Москве устроил народный артист Михаил Ефремов, все снова заговорили об ужесточении наказания за пьяную езду. Напомним, джип актёра на полном ходу выехал на встречную полосу и протаранил отечественный автомобиль курьерской службы доставки деликатесов. За рулём был житель Рязани, 58-летний Сергей Захаров. Спустя несколько часов мужчина умер в операционной НИИ Склифосовского.

В ближайшие часы Михаилу Ефремову предъявят обвинение. Его разбитый автомобиль сейчас находится на стоянке ГИБДД. Часть экспертиз уже проведены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783859" frameborder="0"></iframe> Авария с участием Михаила Ефремова в Москве.

- Экспертиза скорости установила, что автомобиль двигался не быстрее 70 км в час, - рассказали "КП" собственные источники в правоохранительных органах. - На данном участке установлен скоростной режим в 60 км в час.

После смертельного ДТП, которое вечером в понедельник, 8 июня в Москве устроил народный артист Михаил Ефремов, все снова заговорили об ужесточении наказания за пьяную езду.

Учитывая нештрафуемые 20 км в час, Ефремов тут ничего не нарушил. Но учитывая выезд на встречную полосу и алкоголь в крови, это обстоятельство не смягчит ему наказание. Актёру грозит срок до 12 лет. По крайней мере, именно такое максимальное наказание прописано в статье УК 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/784083" frameborder="0"></iframe> Все пьяные выходки Михаила Ефремова.Авария, в которую попал актер Михаил Ефремов, это самый трагический, но не первый результат его любви к выпивке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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