Меркель обсудила с Путиным обстановку в Белоруссии

Владимир Путин Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель созвонилась с российским президентом Владимиром Путиным 18 августа, главной темой беседы стала ситуация в Белоруссии.

Ряд западных стран поддерживает белорусскую оппозицию. Как сообщает пресс-служба правительства ФРГ, Меркель в разговоре с Путиным заявила, что белорусские власти должны воздержаться от применения насилия против мирных граждан. По данным СК Белоруссии, поступило около 600 заявлений от активистов, которых избили во время задержания. Около 150 заявлений было от самих силовиков, в их отношении протестующие тоже проявляли агрессию.

Меркель озвучила позицию Германии:

- Немедленно освободить политических заключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса,- сказано в сообщении.

Польский глава МИД тоже призвал страны ЕС решать проблему не с помощью санкций, а попытаться усадить стороны за стол переговоров.