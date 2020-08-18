Около 500 соратников Тихановского пришли к СИЗО, чтобы поздравить его с днём рождения

Соратники Сергея Тихановского пришли к СИЗО, где он предположительно находится, чтобы поздравить блогера с днём рождения Фото: Александр КОЦ

Возле следственного изолятора, где предположительно арестован блогер Сергей Тихановский, собрались около 500 человек. Сегодня, 18 августа, у Тихановского день рождения. Его соратники начали собираться около СИЗО на улице Володарского с 12:00. Собравшиеся скандируют "С днём рождения, Сергей!", "Свободу!" и "Выпускай".

Кроме того, активисты раздают открытки, которые можно подписать и отправить Тихановскому в СИЗО. Также они привезли с собой воду и сигареты, чтобы передать заключённым, сообщает "КП-Беларусь".

Ранее сайт KP.ru сообщал о новом видеообращении кандидата в президенты на прошедших в Беларуси выборах Светланы Тихановской. Она опубликовала его на YouTube канале своего мужа "Страна для жизни". В обращении Тихановская поздравила супруга с днём рождения и передала протестующим его слова.

29 мая Тихановского вместе с оператором задержали в Гродно, когда он собирал подписи в пользу выдвижения его жены Светланы Тихановской на роль кандидата в президенты.