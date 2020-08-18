Ким Чен Ын приказал конфисковать всех домашних собак в Пхеньяне

Животных убивают, отправляют в зоопарки и рестораны Фото: REUTERS

Лидер северной Кореи Ким Чен Ын приказал изъять всех домашних собак в Пхеньяне. Наличие домашних питомцев, по его мнению, говорит о "буржуазной идеологии" заводчика, потому что "обычные люди разводят свиней и домашний скот", а эти решили заводить собак, от которых практической пользы вроде как и нет:

- Высокопоставленные чиновники и богатые люди имеют собственных домашних собак, что вызывает некоторое недовольство среди низших слоев общества,- приводит слова анонимного источника Fox News.

Об этой новой программе властей не принято говорить открыто, но СМИ соседней Южной Кореи сообщают, что животных у жителей Северной Кореи изымают даже насильно, если те отказываются отдавать питомцев по доброй воле. Часть животных убивают.

- Некоторые собаки отправляются в государственные зоопарки или продаются в мясные рестораны, - сообщил источник в комментарии для южнокорейской газеты Chosun Ilbo.