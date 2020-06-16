Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:07:05+03:00

Конфликт между Северной и Южной Кореей начался из-за листовок, которые запускали в воздушных шарах в СКНДР

Изменить размер текста: A A

КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне. Об этом сообщаетагентство Рёнхап со ссылкой на источники.

В Министерстве Объединения Южной Кореи подтвердили факт разрушения совместного офиса. О пострадавших пока ничего не известно. Конфликт между Северной и Южной Кореей начался после того, как со стороны соседей в КНДР стали запускать через границу воздушные шары, внутри которых были листовки против действующего правители Ким Чен Ына. Его сестра на днях заявила, что Южную Корею ждет "плохой сценарий" и пообещала подключение к решению проблемы военных.

ИСТОЧНИК KP.RU