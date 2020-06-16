2020-06-16T10:07:05+03:00
В мире

Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне

Конфликт между Северной и Южной Кореей начался из-за листовок, которые запускали в воздушных шарах в СКНДР
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне. Об этом сообщаетагентство Рёнхап со ссылкой на источники.

В Министерстве Объединения Южной Кореи подтвердили факт разрушения совместного офиса. О пострадавших пока ничего не известно. Конфликт между Северной и Южной Кореей начался после того, как со стороны соседей в КНДР стали запускать через границу воздушные шары, внутри которых были листовки против действующего правители Ким Чен Ына. Его сестра на днях заявила, что Южную Корею ждет "плохой сценарий" и пообещала подключение к решению проблемы военных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Все российские школы оборудуют камерами с распознаванием лиц
Индекс иммунитета позволит просчитать риск умереть в реанимации
Сотрудники eBay отправили такаранов и свиную маску критиковавшим компанию блогерам
Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне
Раненные на Ленинском проспекте полицейские остаются в реанимации
Россиянки стали реже делать аборты
Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона из-за коронавируса
Техрегламент об алкоголе притормозят на три года
30 процентов кафе и ресторанов рискуют не пережить кризис
Ученые заявили, что дети лучше переносят коронавирус, потому что часто болеют
Россияне задолжали по кредиткам рекордные 139 млрд рублей
Адвокат заявил, что Ефремов после ДТП находится в "тяжелом состоянии" - душевном и физическом
Россиянам оплатят 90 процентов расходов при переводе машин с бензина на газ
Бизнесмены назвали основные плюсы и минусы удаленки
Какие ограничения сняли в Москве с 16 июня 2020: Заработали летние веранды кафе и музеи
В США аннулировали разрешение на использование «лекарства Трампа» для больных с коронаиврусом
Немецкий посол напомнила США причину нахождения американских войск в ФРГ
Ватикан хочет сделать умершего 15-летнего мальчика «святым покровителем Интернета»
Соловьев раскритиковал вступившихся за Ефремова коллег по "Современнику"
Последние новости на утро 16 июня 2020: 13 городов России отменили Парад Победы из-за коронавируса
После 20-летнего перерыва в США возобновят смертные казни
Выходцы из Чечни устроили беспорядки во французском городе Дижон
В Пекине из-за коронавируса ограничили работу общественного транспорта
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 16 июня 2020 года составило 123240 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 16 июня 2020 года составило 50042 человека
Коронавирус в Московской области, последние новости на 16 июня 2020: открыта запись в МФЦ
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 16 июня 2020 года возросло до 3386 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 16 июня 2020 года составило 207264 человека