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«Вы с Ефремовым не мужчины!»: любовница погибшего курьера набросилась на адвоката актера

Болезни Михаила Ефремова могут смягчить его наказание
Алена МартыноваАлена МартыноваАленаМартынова
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Адвокат артиста не смог добиться для него прогулок на домашнем аресте, а сожительница курьера Ирина Стархова так и не была признана потерпевшей.

Адвокат артиста не смог добиться для него прогулок на домашнем аресте, а сожительница курьера Ирина Стархова так и не была признана потерпевшей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодняшнее судебное заседание закончилось разочарованием сразу для двух сторон: адвокат артиста не смог добиться для него прогулок на домашнем аресте, а сожительница курьера Ирина Стархова так и не была признана потерпевшей. Оба участника процесса были на взводе, и это вылилось в скандал перед камерами прямо у здания суда.

- На неё посмотришь, подумаешь - ангел. Но как она за спиной меня крыла матом, вы себе не представляете! - заявил репортёрам адвокат Эльман Пашаев.

Оба участника процесса были на взводе, и это вылилось в скандал перед камерами прямо у здания суда.

Оба участника процесса были на взводе, и это вылилось в скандал перед камерами прямо у здания суда.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Вы обо мне говорите? - спросила защитника подошедшая Стерхова. - Не мужской поступок - как у Ефремова, так и у его адвоката. Вы не мужчины!

- Если бы у вас были чувства к вашему мужчине, вы бы не бегали по телеканалам, - парировал юрист. А на камеры добавил: Мы с Михаилом Олеговичем предлагали Ирине 150 тысяч рублей. Но она захотела - знаете, сколько? 5 миллионов! Больше мы ей этих денег не предложим, лучше переведём в детский дом. Я вам обещаю, что предоставлю все чеки.

По словам Эльмана Пашаева, он и дальше будет добиваться разрешения на прогулки для своего знаменитого подзащитного, в частности, подаст кассацию.

По словам Эльмана Пашаева, он и дальше будет добиваться разрешения на прогулки для своего знаменитого подзащитного, в частности, подаст кассацию.

По словам Эльмана Пашаева, он и дальше будет добиваться разрешения на прогулки для своего знаменитого подзащитного, в частности, подаст кассацию.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Это ужас! Человек практически при смерти, а ему свежим воздухом дышать не разрешают, - возмутился защитник, напомнив, что у актёра две тяжёлые болезни - неизлечимое заболевание лёгких и нарушение мозгового кровоснабжения.

Между тем, недуги обвиняемого могут «застраховать» его от сурового наказания. - Любая болезнь является смягчающим обстоятельством, - кратко ответил Пашаев на вопрос kp.ru, возможно ли отбывать срок в колонии с такими анамнезом, как у Ефремова.

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