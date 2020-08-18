Мятежные военные в Мали заявили об аресте президента и премьера страны Фото: REUTERS

Лидеры мятежных военных в Мали заявили об аресте президента страны Ибрагима Бубакара Кейту и премьер-министра Бубу Сисс.

Как передает Reuters, связаться с администрацией президента для получения комментариев не удалось, но неподтвержденные слухи об аресте главы республики побудили сотни антиправительственных демонстрантов выйти на центральную площадь столицы, чтобы заявить малайскому лидеру о необходимости уйти в отставку.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что мятежные малийские военные сообщали об арестах ряда высокопоставленных офицеров, а также спикера парламента и министра экономики и финансов. Местные жители сообщали о стрельбе на базе Кати неподалеку от малийской столицы

Ранее премьер-министр Мали выступил с кратким заявлением, в котором призвал к диалогу для урегулирования кризиса. «Наблюдаемые вспышки отражают определенное разочарование, которое может иметь законные причины … Правительство Мали просит авторов этих актов уйти в отставку», - заявил Сисси

Российское посольство сообщило, что российские граждане, по предварительным данным, не пострадали при мятеже, но порекомендовало не выходить на улицу страны