СК РФ завел дело из-за гибели российского генерала в Сирии. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Следственный комитет РФ завел дело по факту гибели российского генерала в Сирии и ранения еще двух военнослужащих.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин выразил слова соболезнования близким погибшего генерал-майора, а также слова поддержи родным двух солдат, которые получили ранения. Глава ведомства заверил, что каждое преступление, совершенное против находящихся на территории Сирии российских солдат расследуется следователями тщательным образом с привлечением и при содействии компетентных органов этой страны.

- Преступление, в результате которого погиб генерал российской армии и были ранены еще двое военнослужащих, не станет исключением. СК установит все обстоятельства данного преступления в ходе расследования уголовного дело. Наш долг и дело чести найти виновных, - говорится на официальном сайте СК России.

Напомним, что вчера российский генерал погиб после взрыва бомбы на пути российской автоколонны в Сирии, которая возвращалась после гуманитарной акции. Это случилось недалеко от провинции Дейр эз-Зор.

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