Президент Мали объявил о своей отставке после ареста мятежниками Фото: REUTERS

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке после ареста мятежниками. Об этом в среду, 19 августа, пишет Reuters со ссылкой на местное телевидение.

- Сообщаю вам о своем решении сложить все свои полномочия с этого момента. Я не хочу, чтобы была пролита кровь для удержания моей власти, - заявил он в эфире телеканала Малийской службы радиовещания и телевидения. Он также сообщил о роспуске парламента и отставке кабмина.

Как ранее писал сайт kp.ru, вчера утром на армейской базе в предместье столицы Мали начался военный мятеж под руководством полковника и бывшего главы военной школы на армейской базе Садио Камара.

Мятежники арестовали президента государства и премьер-министра, а также некоторых военнослужащих, спикеров парламента и министров, включая министра иностранных дел и финансов.

Сегодня днем Совет безопасности ООН должен провести экстренное заседание по поводу ситуации в Мали. Генеральный секретарь орагинзации Антониу Гутерриш призвал военных незамедлительно освободить главу государства и членов кабинета министров.