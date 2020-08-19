Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 22 миллиона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире с начала пандемии превысило отметку в 22 миллиона человека. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса в США по состоянию на среду, 19 августа.

По данным экспертов, в мире на сегодняшний день насчитывается 22 046 135 зараженных коронавирусом. С начала эпидемии от заболевания в разных странах скончались более 778,5 тысячи человек, смогли пройти успешный курс лечения и полностью выздороветь более 14 миллионов зараженных.

Наибольшее количество случаев коронавируса зафиксировано в Соединенных Штатах – там заболели более 5,4 миллиона человек. На втором месте в печальном рейтинге Бразилия с 3,4 миллиона инфицированных, на третьем – Индия с 2,7 миллиона.

По информации оперативного штаба в России на сегодняшний день зарегистрировано более 932,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли 15,8 тысячи человек, выздоровели после заболевания 742,6 тысячи.