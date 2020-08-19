Михаил Горбачёв: Я оставил пост президента СССР, чтобы избежать гражданской войны. И крови не было, да...

Михаил Горбачев. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Михаил Горбачев дал большое интервью обозревателю "КП" Александру Гамову. В разговоре экс-президент СССР рассказал о причинах, по которым в начале 90-х он покинул свой пост.

- ...А вы о чем сейчас жалеете? - спросил журналист «Комсомольской правды» у экс-президента СССР.

- Да много я о чем жалею.

- Если говорить о стране?

- Много, - повторил Михаил Сергеевич. - Я же ведь пошел на то, что оставил свой пост и ушел, но только чтобы избежать раскола и нашей внутренней войны.

- В принципе, вы этого добились. Крови-то не было.

- Крови не было, да. Это – да.

- И гражданской войны не было.

- Да, вот именно. Это – главное. Но не все это понимают.

- Если бы Горбачев насильно оставлял Прибалтику в Союзе, другие республики, я думаю, что крови много пролилось бы. Правильно же?

- Я сейчас не хочу сочинять то, что мы не сделали. Не могли сделать. Избавлялись от Горбачева. И его политики. А политика его была народная.

- Понятно, что мы понимали, что вы хотите добра. Так получилось. Что делать.

- Да. Значит, что-то недоделали и мы.