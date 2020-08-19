Свидетелем по делу о смертельном ДТП Ефремова стал Никита Высоцкий

Никиту Высоцкого допросят как свидетеля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актёр Никита Высоцкий будет допрошен как свидетель на суде по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, сообщает корреспондент "Комсомольской правды" Алёна Мартынова из зала суда.

Также сообщается, что, по словам Высоцкого, Ефремов - не элита, не развратник и вообще "не такой".

- Одним словом не могу его охарактеризовать. Талантливый, добрый, верующий - очень хороший человек, - рассказывает Высоцкий. - Самое важное, о чем я хотел сказать. Надо обязательно учитывать личность человека, которого судят. Сейчас его представляют как безнравственного, скверного, какого-то рецидивиста... Причисляют его к элите, которой все достаётся даром... У него шестеро детей, он ответственный отец. Михаил был не один раз женат, и ему вменяют за это какое-то развратное поведение. Но он отвечает за свои поступки. Он не такой!, - заявил Никита Высоцкий.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, адвокат Ефремова Эльман Пашаев настаивал на переносе заседания суда на один день, поскольку хотел доставить в зал суда некого тайного свидетеля, который докажет невиновность Михаила Ефремова.