Высоцкий назвал причину провалов в памяти Ефремова

Высоцкий рассказал, что память Заслуженный артист теряет из-за большого количество выпитого алкоголя Фото: Александр КОЦ

19 августа в Пресненском суде началось заседание по делу Михаила Ефремова. Судья пригласила еще одного свидетеля по делу. Им стал актер, режиссер и друг подсудимого Никита Высоцкий. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию из зала суда.

Свидетель подтвердил, что у Ефремова существует проблема с алкоголем, что могло привести к провалам в памяти.

«Я бы не сказал, что Миша склонен к провалам в памяти, но судя по тому, что произошло, эти события могли вылететь у него из головы. Я человек прямой, понимаю, на что вы меня провоцируете», - сказал Высоцкий.

Артист также подтвердил, что они с Ефремовым иногда после бурного застолья не могут вспомнить некоторых событий.

«Да, иногда мы с Михаилом действительно не могли вспомнить некоторые события. Это было, когда мы выпивали», - вспомнил актер.

Он также сказал, что алкогольная зависимость Ефремова стала проблемой для всех.

«Миша выпивал, мы знали это. Была такая проблема, да и есть. Но до последнего времени он контролировал своё состояние», - подчеркнул Высоцкий.

По его словам, наркотической зависимости у Ефремова он не наблюдал. Кроме того, актёр, оказывается, активно занимался спортом.

«Лыжи, плавание. У нас даже был случай, когда он спас меня на воде», - подчеркнул друг Ефремова.

Напомним, что Михаил Ефремов нарушил правила дородного движения 8 июня и вылетел на встречную полосу Садового кольца. Джип актера столкнулся с фургоном курьера Сергея Захарова, который возвращался домой. От полученных травм мужчина скончался в НИИ Склифосовского. Ефремова обвиняют в нарушении ПДД, повлекшее за собой смерть человека по неосторожности. Анализы показали, что актер был в момент аварии сильно пьян.