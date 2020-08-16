«Миша гуляет дома у окна»: Ефремов в электронном браслете дышит воздухом, когда стемнеет

Рядом с Михаилом Ефремовым сейчас жена — Софья Кругликова заботиться о здоровье мужа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

56-летний Михаил Ефремов выходные провел дома – в пятницу его выписали из больницы, куда он был госпитализирован из зала суда с подозрением на инсульт. В разговоре с kp.ru адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что, действительно, предварительный диагноз врачей - инсульт: «Те, кто не верит в состояние Михаила – эти люди потеряли совесть и мораль».

17 августа в Мосгорсуде Пашаев будет, ссылаясь как раз на заключение врачей о состоянии Михаила Ефремова, доказывать, что актеру жизненно необходимо разрешить ежедневные часовые прогулки на улице. Ранее в Пресненском суде Ефремову было отказано в прогулках, поэтому адвокат подал жалобу. Есть надежда, что госпитализация артиста может повлиять на положительное решение вопроса с выходом на свежий воздух. На заседании по этому вопросу Михаила Ефремова не будет.

Старший сын многодетного артиста Никита Ефремов на выходных навестил отца. Фото: Instagram.com

А вот 18 августа в Пресненском суде продолжатся слушания по уголовному делу о смертельном ДТП, где артист непременно должен быть – да и состояние здоровье это позволяет. До начала сентября приговор, скорее всего, будет вынесен — сейчас заканчивает предъявлять доказательства обвинение, на этой неделе заявит о требованиях потерпевших их адвокат, после чего будет заслушана линия защиты. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы, по прогнозам адвокатов-экспертов он может получить 6 — 7 лет колонии-поселения. Но адвокат артиста обещает сенсацию в суде — так что ждем.

Возвращаясь к вопросу прогулок, отметим, что под домашним арестом Ефремов отсидел 68 дней. К примеру, один день в СИЗО, куда Михаил просился сразу после ДТП, приравнивается к полутора дням реального срока. А под домашним арестом счет другой: два дня – за один день срока. Таким образом Михаил Олегович «отсидел» 34 дня.

Как нам рассказали друзья артиста, дышит свежим воздухом Михаил, когда стемнеет – открывает широко окно в комнате. «Можно сказать – гуляет в квартире у окна. Но любому человеку необходимо движение на свежем воздухе, даже в СИЗО выводят на прогулку. Он не собирается скрываться. И это невозможно чисто технически – на нем же браслет электронный», - делится переживаниями друг артиста.

На судебном заседании Михаил Ефремов почувствовал себя плохо и был госпитализирован Фото: Иван МАКЕЕВ

Днем артист из окон «не высовывается» - старается не привлекать внимание посторонних, соседей, да и просто зевак – во двор Ефремова блогеры ходят как на экскурсию для съемок «тех самых окон». Ефремов отбывает домашний арест со специальным браслетом. Говорят, что возле его дома также дежурят в машине «люди в штатском».

Завтра в суде адвокат будет доказывать жизненную необходимость прогулок для Михаила Ефремова, уповая на здоровье артиста. Интересно, что уже сейчас друзья артиста беспокоятся, что эти прогулки могут превратиться в «съемки сериала» - ведь за каждым шагом Ефремова теперь наблюдают все СМИ страны. Так что если завтра все получится, то будут искать неудобное для журналистов время - может выберут очень ранее утро или поздний вечер.

Старший сын актера Никита Ефремов на выходных навестил отца, рассказал о возобновившихся репетициях в театре. Михаил Ефремов в курсе новостей в театре, он смотрит новости по ТВ, много читает.

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