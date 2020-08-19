Родные сообщили о смерти жителя Бреста, которого ранили на протестах

В госпитале умер мужчина из Бреста, в которого выстрелили на протестах Фото: REUTERS

В Минске умер 43-летний Геннадий Шутов, получивший огнестрельное ранение в голову на протестах в Бресте 11 августа. Об этом сообщили его родственники.

Родные Шутова также рассказали TUT.BY, что, по словам очевидцев акции в районе Московской администрации Бреста, Геннадий просто шёл по улице, а выстрелили в него с крыши здания.

Двое суток семья искала Геннадия. Они узнали, что его госпитализировали в Брестскую областную больницу и переправили на вертолёте в военный госпиталь в Минск. Дочь Геннадия, Людмила, так рассказала, что у него диагностировали тяжёлые обширные повреждения мозга из-за огнестрельной травмы, а врачи не дали ей никакого прогноза.

В 10:20 утра 19 августа Геннадий Шутов скончался.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что МВД Беларуси призналось в стрельбе на поражение боевыми патронами на акциях в Бресте 11 августа.

- В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение, - говорилось в заявлении ведомства.