Погранслужбы Беларуси отказали во въезде 17 иностранным журналистам

Белоруссия не пустила 17 иностранных журналистов без аккредитации Фото: REUTERS

Белорусские пограничники сообщили, что отказали во въезде 17 иностранным журналистам, не имеющим аккредитации для работы в Беларуси. Об этом сообщается на сайте Государственного пограничного комитета республики. В сообщении также отмечено, что журналисты "скрывали истинные цели поездки".

- Восемнадцатого августа в пункте пропуска "Национальный аэропорт "Минск" 17 представителям иностранных СМИ отказано во въезде в Республику Беларусь по причине отсутствия аккредитации для осуществления журналистской деятельности на территории нашей страны, - сказано в заявлении ведомства.

Также пограничная служба заявила, что иностранцы заявляли, что едут в Беларусь ради посещения достопримечательностей, но у них нашли удостоверения журналистов.

- Отдельно следует подчеркнуть нетипичную для иностранцев склонность к перемещению крупных сумм наличной валюты, выявленную у некоторых корреспондентов, представлявшихся туристами, - также отмечено в сообщении.