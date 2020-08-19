В России правительство выделило 3 млрд россиян, потерявших работу из-за ситуации с коронавирусом

Кабмин направит почти 3 млрд рублей на переобучение потерявших работу из-за COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России направит почти три миллиарда рублей на переобучение тех, кто лишился работы из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Соответствующий документ подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

- Правительство продолжает помогать людям, которые пострадали из-за распространения коронавируса. В том числе тем, кто остался без работы, - заявил Мишустин на заседании правительства.

Он также назвал сложившуюся ситуацию "действительно сложной ситуацией" и отметил необходимость поддержки населения.

Кроме того, глава кабмина заявил, что для людей, потерявших работу, важно увеличить их шансы на трудоустройство в хорошее место.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по заявлению Мишустина в отчёте о результатах работы правительства, официально на бирже стоят 3 миллиона человек - это в 3,5 раза больше, чем было на 1 апреля 2020 года.