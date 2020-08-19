МИД Литвы внёс Лукашенко в список невъездных

Министерство внутренних дел Литвы внесло в список невъездных президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Линас Линкявичюс.

Напомним, что ранее в МИД Литвы, куда уехала Светлана Тихановская, заявили, что власти Белоруссии вынудили ее покинуть страну. В свою очередь белорусский лидер обвинял в Литву в причастности к организациям протестов в республики, а по итогам встреч с Совбезом республики поручил усилить охрану границы, и в особенности отслеживать передвижение войск НАТО в Польшу и Литву, заявив о начале «внешней агрессии» и попытках ввести «заморские правительства».