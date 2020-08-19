Захарова отреагировала на решение Литвы внести Лукашенко в список невъездных Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Решение Министерство внутренних дел Литвы внести в «черный список» невъездных президента Белоруссии Александра Лукашенко, и 31 белорусского чиновника предоставляет Минску «железобетонный аргумент», подтверждающий факт вмешательства во внутренние дела. Такое заявление сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова

«Браво! И Минск получает железобетонный аргумент, подтверждающий участие Запада во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии», - написала представитель МИД РФ на своей странице в Facеbook

Как писал сайт kp.ru, о решение расширить «черный список» невъездных литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс сообщил в среду, 19 августа. По его словам в список попали белорусские политики, которых Литва считает причастными к фальсификации итогов голосования на президентских выборах в Белоруссии, а также с пытками протестующих.