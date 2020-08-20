Сотрудники СК приехали в больницу, где находится Навальный

В больницу, где находится Навальный. приехал СК Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Сотрудники Следственного комитета приехали в омскую больницу скорой помощи, где находится Алексей Навальный. Врачи предполагают, что его могли отравить оксибутиратом, но окончательно диагноз пока не поставлен.

- В больнице уже больше полиции, чем врачей. Только что приехал следственный комитет, - сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в своём Twitter.

Правоохранительные органы пока не рассматривают версию намеренного отравления Алексея Навального, сообщает ТАСС.

Алексею Навальному стало плохо в самолёте Томск-Москва утром сегодня, 20 августа. Его госпитализировали после экстренной посадки в Омске. Навальный не приходит в сознание, сообщал сайт KP.ru.

Врачи сообщили, что он в тяжёлом состоянии и подозревают отравление оксибутиратом, однако результаты анализов ещё неизвестны. Правоохранительные органы пока не рассматривают версию умышленного отравления политика.