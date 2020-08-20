Российские школы не будут заменять очные занятия дистанционными

Минпросвещения не планирует заменять очные занятия дистанционными Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

1 сентября российские школы вернутся к традиционному режиму работы, очные занятие не будут заменяться на дистанционные. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

- Не может никаких быть сомнений, и мы 1 сентября в этом убедимся, что никогда система дистанционного обучения не заменит традиционную систему. И то решение, которое было 15 марта принято, когда школьники были вынуждены перейти на дистанционную систему, еще раз подчеркивает ценность школы, ценность традиционной системы образования, - сказал Кравцов во время своего выступления на всероссийском совещании уполномоченных по правам ребенка в РФ.

Он добавил, что праздничные линейки 1 сентября будут организованы с учетом требований Роспотребнадзора. Напомним, последний вердикт ведомства таков: линейки проводить можно, но по отдельным классам или параллелям. И лучше, если они будут проходить на свежем воздухе. Родители школьников должны будут надеть маски.