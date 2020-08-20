В Китае оценили российскую вакцину от коронавируса

Китайский эпидемиолог высоко оценил российскую вакцину от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань высоко оценил российскую вакцину от коронавируса. Он также поздравил Москву с регистрацией препарата.

- Чжун Наньшань подчеркнул, что российская аденовирусная вакцина является безопасной, и выразил надежду на успешное завершение ее клинических испытаний, - говорится в заявлении посольства РФ в Пекине.

Эпидемиолог добавил, что китайские ученые активно взаимодействуют с российскими коллегами касательно разработки новой вакцины.

Напомним, 11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19. Вакцинация стартует уже совсем скоро - в конце августа - начале сентября. Первыми препарат получат люди из группы риска и медики. Массовую вакцинацию от COVID-19 планируют начать в феврале 2021 года. При этом, президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что прививка от коронавируса будет исключительно добровольной. Действовать вакцина будет примерно пол года.

Что касается побочных действий, то после приема препарата у человека может подняться температура, возникнуть головная боль и озноб. Также может наблюдаться снижения аппетита, тошнота и аллергические реакции. Все это прописано в инструкции к вакцине.