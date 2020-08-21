Помпео: Франция, Германия и Британия поддерживали оружейное эмбарго против Ирана

Госсекретарь США Майкл Помпео в штаб-квартире ООН Фото: REUTERS

Выступая на пресс-конференции в нью-йоркской штаб-квартире ООН, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что представители Парижа, Берлина и Лондона в личных беседах выражали поддержку идеи продлить запрет на поставки вооружений Ирану, а теперь эти страны почему-то против.

«Наши друзья в Германии, Франции и Соединенном Королевстве приватно заявляли мне, что тоже не хотят снятия эмбарго. Но в конечном итоге они не представили сегодня никаких альтернатив и возможностей», - сказал американский дипломат.

По словам Помпео, «не продлевать оружейное эмбарго – это большая ошибка, это безумие», которое угрожает миру и стабильности на Ближнем Востоке.

«Я не слышал ни от одного государства в частном порядке, что это разумно», - цитирует его заявление ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Помпео пригрозил России и Китаю санкциями, если Москва и Пекин откажутся соблюдать ограничения в отношении Ирана, в возобновлении которых он не сомневается.