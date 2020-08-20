Помпео пригрозил России и Китаю санкциями за отказ соблюдать ограничения в отношении Ирана

Госсекретарь США Майкл Помпео Фото: REUTERS

Госсекретарь США Майкл Помпео пригрозил России и Китаю санкциями, если Москва и Пекин откажутся соблюдать санкции Совета Безопасности ООН против Ирана, которые Вашингтон намерен восстановить. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

Он отметил, что США всегда так делали, «когда видели, что страны нарушали действующие американские санкции, мы каждую страну приводили к ответственности за это».

«Мы будем делать так же в отношении более широких санкций ООН», - добавил глава госдепартамента.

Американское внешнеполитическое ведомство сообщило, что 20–21 августа Помпео посетит штаб-квартиру Всемирной организации в Нью-Йорке, чтобы лично уведомить членов Совбеза о том, что Соединенные Штаты «инициируют процесс восстановления санкций ООН против Ирана».

В заявлении госдепа отмечается, что многие ограничения, в том числе требование, «чтобы Иран приостановил всю деятельность, связанную с обогащением урана», будут восстановлены через 30 дней после уведомления Помпео. Кроме того, в сообщении говорится, что эмбарго на поставки оружия в Иран будет продлено еще на 13 лет.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в конце прошлой недели госсекретарь США объявил, что Совет Безопасности ООН отклонил американский проект резолюции о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану, а постпред России при ООН Василий Небензя пояснил, почему российская делегация голосовала против.