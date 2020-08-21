Помпео обсудил восстановление санкций против Ирана с генсеком ООН

Госсекретарь США Майкл Помпео в штаб-квартире ООН Фото: REUTERS

Госсекретарь США Майкл Помпео на своей странице в Twitter сообщил о своей встрече с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем, на которой обсудил с ним возобновление международных санкций против Ирана.

«Как мы и обещали, США не допустят, чтобы действие оружейного эмбарго против Ирана истекло. В связи с этим я встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем, чтобы обсудить действия, которые он должен предпринять после начала процедуры восстановления санкций в отношении Ирана», - написал Помпео.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг глава американского госдепартамента посетил штаб-квартиру Всемирной организации в Нью-Йорке, чтобы лично уведомить членов Совбеза о том, что Соединенные Штаты «инициируют процесс восстановления санкций ООН против Ирана».

По его словам, все ограничения в отношении Тегерана, в том числе и оружейное эмбарго, могут снова вступить в силу уже через 30 дней.