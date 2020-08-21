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Политика

Байден согласился баллотироваться в президенты США

Политик заявил, что принимает принимаю предложение демократов стать их кандидатом «с гордостью и смирением»
Саша ПятницкаяСаша ПятницкаяСашаПятницкая
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Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден

Фото: REUTERS

Бывший вице-президент США Джозеф Байден формально согласился стать кандидатом в президенты страны от демократической партии, о чем и объявил на виртуальном партийном съезде, который проходит в Милуоки (штат Висконсин).

«С большой гордостью и со смирением я принимаю предложение баллотироваться в президенты США», - заявил Байден, которому предстоит побороться за место в Белом доме с нынешним хозяином Овального кабинета Дональдом Трампом.