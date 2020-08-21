Байден согласился баллотироваться в президенты США

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден Фото: REUTERS

Бывший вице-президент США Джозеф Байден формально согласился стать кандидатом в президенты страны от демократической партии, о чем и объявил на виртуальном партийном съезде, который проходит в Милуоки (штат Висконсин).

«С большой гордостью и со смирением я принимаю предложение баллотироваться в президенты США», - заявил Байден, которому предстоит побороться за место в Белом доме с нынешним хозяином Овального кабинета Дональдом Трампом.