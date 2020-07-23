Трамп назвал Путина человеком с острым умом, отказав в подобном комплименте Байдену

Президент США Дональд Трамп в ходе интервью Fox News дал характеристики некоторым своим коллегам. Президента России Владимира Путина, председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и турецкого лидера Реджепа Таийпа Эрдогана он назвал "людьми с острым умом".

Трамп заявил, что Соединенные Штаты не могут допустить, чтобы у руля государства был «кто-то, про кого нельзя сказать это на 100%». Разумеется, что в разгар политических баталий, начавшихся в США перед предстоящими в начале ноября президентскими выборами, Трамп намекал на своего основного противника – кандидата от демократов, экс-вице-президента Джо Байдена.

Впрочем, никаких намеков и не было. Трамп прямо заявил, что только тот, кто хорошо соображает, может быть президентом США. И посоветовал Джо Байдену пройти тест на проверку интеллектуальных способностей.

Сам Трамп сообщил, что такой тест прошел, получив хорошие результаты по его итогам.

Он не стал уточнять – какой конкретно тест он проходил, каков был уровень его сложности, и какие выводы можно сделать о тестировавшемся по результатам.

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