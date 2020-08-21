В Омске собрали консилиум врачей для принятия решения о транспортировке Навального

Алексей Навальный находится в реанимации Омска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московские врачи прибыли в Омскую область, чтобы оценить состояние госпитализированного 20 августа Алексея Навального. Родственники блогера и оппозиционера настаивают на лечении в европейской клинике, но поскольку пациент находится в естественной коме, перелет считается большим риском.

- Просто так перевезти его мы не можем. Для этого был создан консилиум врачей, приехали специалисты из Москвы, которые его осматривают. И после осмотра они примут какое-то решение - транспортабелен он или нет,- сообщили ТАСС в пресс-службе омского Минздрава.

Алексей Навальный попал в омскую больницу скорой медицинской помощи №1 прямиком из самолета - он возвращался из Томска в Москву, но во время полета ему стало плохо. Лайнер экстренно посадили, чтобы передать пассажира врачам. После осмотра Навального медики поместили его в реанимацию и сообщили, что блогер находится в коме второй степени. Они опровергли слухи, что у пациента начался отек мозга. Навальный в стабильно тяжелом состоянии.

По основной версии, оппозиционер отравился нейролептиками.