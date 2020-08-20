Специалист по ядам об отравлении Навального: Воздействие нейролептиков похоже на передозировку наркотиков

Омские врачи сообщили, что скорее всего в организме Алексея Навального содержатся отравляющие вещества синаптического уровня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Омские врачи сообщили, что скорее всего в организме Алексея Навального содержатся отравляющие вещества синаптического уровня (нарушают передачу нервных импульсов). Токсиколог пояснил «КП», что их воздействие на организм близко по свойствам к передозировке наркотиками.

Врач-токсиколог, к.м.н. Николай Верный один из немногих, кто согласился хоть как-то прокомментировать ситуацию с отравлением оппозиционного политика.

- Ой, это самое неблагодарное дело - гадать, не видя пациента. По сообщениям СМИ. Поверьте мне, там на месте токсикологи точно разберутся, что за вещество, раз уж они взялись. Так что я не знаю даже, что вам говорить. Это все равно, что гадать на кофейной гуще.

- Ну вот уже есть информация от врачей, что по воздействию это вещество синаптического уровня. Нейролептик. Что это значит? Есть шанс, что после комы от отравления нейролептиками человек вернется к полноценной жизни?

- Да, есть. Наркоманов же после передозировки выводят из комы.

- Вы к наркоманам отсыл делаете, то есть такие вещества схожи по воздействию с наркотиками?

- Совершенно верно, схожи.

- И это не талий и не полоний, которые приводит к необратимым последствиям?

- Собственно говоря, да.

- Пишут, что у Навального отек мозга, такое может пройти без последствий?

- Может. А может и нет. Возможно и то, и это. Но опять же, я не видел пациента. Я сейчас говорю в общем о воздействии ядов синаптического уровня.

- Неужели есть такие яды, которые могут до такого состояния довести человека, что он тут же впадает в кому даже от микроскопической дозы?

- Конечно. Есть такие, что и десятой доли грамма хватит, без вкуса и без запаха. Тем более нейролептики. В США, кстати, в наркоманской среде такие получили огромную популярность, потому что дешевое, а микроскопическая доза сильнее по воздействию, чем героин.

- Поначалу говорили про барбитураты, что им могли отравить политика…

- Это сколько же его надо было выпить? Граммов 5 — 6 не меньше. И потом барбитураты хоть запаха не имеют, но вкус у них есть. Я сам не пробовал, но говорят соленый. Незаметно выпить его точно невозможно. Извините, мне больше нечего добавить, я про ситуация знаю только с ваших слов и из сообщений СМИ.

Напомним, что сегодня утром Алексей Навальный почувствовал себя плохо на борту самолета, выполняющего рейс «Томск- Москва». Экипаж принял решение совершить экстренную посадку в Омске. Там прибывшие на место врачи скорой помощи немедленно эвакуировали политика в местную больницу. С того времени Алексей без сознания.

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