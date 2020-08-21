Медицинский самолет вылетел из Германии, чтобы забрать Алексея Навального

Алексея Навального хотят перевезти в немецкую клинику Фото: Александр ГЛУЗ

Из Германии в российский город Омск вылетел специально оборудованный медицинский самолет, чтобы забрать Алексея Навального.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на представителей Фонда Cinema For Peace.

- Самолет в воздухе, - подтвердил Яка Бизилж, директор фонда.- Так что мы сможем доставить его прямо в Берлин.

Ожидается, если получат добро на транспортировку пациента, Навальный будет к полудню 21 августа уже в немецкой клинике. Запрос на помощь в лечении в Германии отправили сторонники блогера.

На борту специального самолета медики и спасатели из Баварии.

Алексей Навальный находится в реанимации в состоянии комы второй степени. У него диагностировано отравление. Для того, чтобы оценить, можно ли перевозить пациента, в Омск прибыли врачи из Москвы. По данным главы омской больницы, комиссия посчитала, что пациент нестабилен и его перевод в другую больницу сопряжен с рисками.