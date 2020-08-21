Масштабы таяния ледников в Гренландии показали на спутниковых снимках

2019 года считается аномально теплым, что привело к активному таянию ледников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ледники Гренландии из-за аномально теплого 2019 года "утекают" в океан. Ученые сообщили о рекордной потере ледниковых покровов - за год растаяло 586 миллиардов тонн льда, это более 532 триллиона литров воды.

Так выглядит из космоса процесс таяния льдов Фото: NASA

Такие данные приводят исследователи в материале, опубликованном Communications Earth & Environment.

- В июне и июле 2019 годана ледниковом покрове наблюдались аномально высокие скорости стока талых вод, близкие к максимальным показателям за весь период 2003–2018,- сообщают исследователи.

Таяние других ледников и расширение нагревающегося океана — все вместе приводит к постепенному росту уровня моря.

Их коллеги ранее заявляли, что таяние ледников прошло "точку невозврата", так что даже если человечеству удастся снизить свое влияние на глобальный процесс потепления, то остановить таяние уже невозможно.