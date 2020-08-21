Всем по двести: Ефремов перевел деньги каждому потерпевшему в деле о ДТП

Адвокат заявил, о том, что актер перевел семье погибшего деньги Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Пресненском суде города Москвы проходит очередное заседание о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию с места событий.

Адвокат подсудимого заявил о том, что актер отправил деньги всем участникам потерпевшей стороны. Каждый член семьи, а их заявлено четыре человека, получил по двести тысяч рублей компенсации.

«В деле 4 потерпевших. Было много вопросов, почему не перевели деньги. Мы перевели старшему брату Захарова 200 тысяч рублей. Сегодня сделали почтовый перевод. Ещё 3200 рублей заплатили за перевод. Ещё сегодня перевели Захарову Виталию, старшему сыну погибшего, 200 тысяч рублей. Ещё 200 тысяч рублей перевели сегодня Маргарите Захаровой, жене погибшего. Ещё один перевод на 200 тысяч рублей на имя Валерия Захарова, младшего сына погибшего, - сообщил Эльман Пашаев.

Адвокат Добровинский выразил недовольство, что почтовые переводы сделаны были не от имени Ефремова, а от имени помощника Пашаева, некоего Лоренсо.

«Он может их истребовать в любой момент», - заявил Добровинский.

Также он подчеркнул, что в назначении платежа не указано, что деньги именно за моральный ущерб. На это правозащитник Ефремова отпарировал, что строчка в квитанции оказалась маленькой, и слово не поместилось.

«Не поместилось слово», - пояснил Пашаев.

Напомним, что 8 июня на Садовом кольце произошло смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова. Джип актера вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Сергея Захарова, который скончался от полученных травм в больнице. Родственники курьера требуют полной меры наказания для Заслуженного артиста. На прошлом заседании адвокат актера заявил, что за рулем Ефремова не было.