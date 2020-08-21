Михаил Ефремов: Я склоняюсь, что сидел на пассажирском кресле. Думаю, меня туда затащили

Михаил Ефремов отвечал на вопросы суда. Фото: Иван МАКЕЕВ

После затянувшихся на четыре часа ходатайств адвокатов обвиняемого, Михаил Ефремов согласился дать показания в суде. Но ещё до начала допроса он ответил на вопрос своего адвоката Эльмана Пашаева.

- Михаил Олегович, скажите откуда у вас после аварии взялись следы слева на шее от ремня безопасности?

- Не знаю, ремень у меня обычно сзади. У меня с памятью проблемы. Я если садился на пассажирское сиденье, то я просто перекидывал верхнюю часть ременя, уже пристегнутого. Помню, что я не стремился сесть за руль в тот день. Из бара я шел за карточкой в машину и заходил я с пассажирской стороны. А потом что было я не помню.

Этот мини-допрос был в поддержку требований Пашаева о проведении новой биологической экспертизы подушек безопасности. Адвокаты потерпевших высказались против.

- Что вам жалко одну экспертизу сделать. Вы что спешите, что я особенный, что же так быстро. Вас пятеро, а нас трое. Позвольте провести, сколько можно отказывать! - вмешался в обсуждение Ефремов.

Адвокаты Михаила Ефремова Елизавета Шаргородская,Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов Фото: Иван МАКЕЕВ

Обсуждение затянулось. И тут адвокат потерпевших решила задать вопрос Ефремову.

- Вы помните, что сидели на пассажирском сиденье.

- У меня в голове салат. Я склоняюсь что сидел на пассажирском кресле. Думаю, что меня туда затащили, - сообщил Михаил Олегович.

Ещё один аргумент в пользу экспертизы привел Пашаев.

- Если будет экспертиза и она ничего не покажет, мы признаем вину, - заявил Эльман.

Но судья оснований для ее проведения не нашла.

- Вы отказали мне, - схватился за голову Михаил Ефремов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Весьма известный, непростой человек»: кто был за рулем в машине Михаила Ефремова

Водитель, сидевший в машине актера, установлен, заявил адвокат Эльман Пашаев (подробности).

Точь-в-точь Иван Стебунов: тайный свидетель описал водителя машины Михаила Ефремова

Ранее уже выдвигалась версия о том, что вместе с Михаилом Олеговичем был его коллега по «Современнику» (подробности).

Иван Стебунов: «Мне есть что сказать суду. Только это не понравится стороне защиты Михаила Ефремова. Этот цирк начинает надоедать»

Суд отклонил показания полуслепого «тайного свидетеля», который утверждал, что не Ефремов был за рулем в момент смертельного ДТП (подробности).

Адвокаты Ефремова не знают, что делать дальше: похоже, второй тайный свидетель испугался

Они три часа читали в суде уже отклонённые ходатайства (подробности).