Российский истребитель перехватил самолёт-разведчик США

Стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США приблизился к границе России над Чёрным морем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К границе России над чёрным морем приблизился стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США, но развернулся, когда увидел, что ему навстречу вылетел российский истребитель Су-30СМ. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.

- Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его, - передаёт заявление Минобороны "Интерфакс".

В министерстве также уточнили, что российский истребитель входит в состав частей противовоздушной обороны Южного военного округа. Су-30СМ благополучно вернулся на аэродром базирования после того, как самолёт-разведчик США повернул в сторону от границы.