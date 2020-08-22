Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Россия вступит в Международную организацию по миграции (МОМ), деятельность которой направлена на защиту прав мигрантов, содействие развитию международного миграционного законодательства, а также подготовку рекомендаций по вопросам миграционной политики.

Такое поручение правительству в пятницу, 21 августа, дал глава государства Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что доклад президенту по этому вопросу должен быть готов уже до 1 декабря 2020 года.

«Правительству России обеспечить оформление вступления Российской Федерации в Международную организацию по миграции в порядке, предусмотренном уставом Международной организации по миграции», - говорится в документе.

Ответственным по поручению назначен премьер Михаил Мишустин. Кроме того, Владимир Путин поручил министерствам внутренних и иностранных дел, Минздраву и Минтруду«обеспечить эффективное участие России в работе» этой международной организации с учетом национальных интересов нашей страны.