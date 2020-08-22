«Севилья» обыграла «Интер» и в шестой раз стала победителем Лиги Европы

Испанская «Севилья» обыграла итальянский «Интер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В финальном матче Лиги Европы испанский футбольный клуб «Севилья» буквально вырвал победу у итальянского «Интера» и стал главным триумфатором турнира. Встреча команд, проходившая на арене Rhein Energie Stadion в немецком Кельне, завершилась со счетом 3:2.

В составе испанцев особенно отличился Люк де Йонг, который отправил в ворота соперников два мяча на 12-й и 33-й минутах игры а решающий гол на 74-й минуте встречи забил Диего Карлос.

От команды проигравших успешными голами отличились Ромелу Лукаку (5, с пенальти) и Диего Годин (36). Причем главный тренер «Интера» Антонио Конте за споры с судьей получил желтую карточку на 18-й минуте, передает ТАСС.

Стоит отметить, что «Севилья» победила в Лиги Европы в рекордный шестой раз.