Жертвой взрыва в Ярославле стала преподаватель детской школы искусств

Дом, где взорвался газ Фото: Кадр видео

К этому часу стало известно имя женщины, погибшей в результате взрыва газа в жилом доме в Ярославле. Жертвой ЧП стала 66-летняя Елена Александровна Калошина, которая работала преподавателем в городской детской школе искусств «Канцона».

Об этом сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» коллега погибшей, Ольга Ковалевская.

Ы результате взрыва в Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств Фото: ВКонтакте

Елена Александровна, чей педагогический стаж – более 26 лет, проживала в квартире на четвертом этаже во втором подъезде дома №5 корпус 2 на улице Батова.

Тем временем на месте трагедии продолжаются работы по разбору завалов и поиски двух человек, в том числе одного ребенка. Открыт телефон горячей линии ГУ МЧС по Ярославской области: 8-4852-79-09-01

Наши корреспонденты ведут онлайн-трансляцию с места происшествия.

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– В квартире, где все произошло, делали ремонт, сегодня занимались натяжным потолком. В помещении уже пахло газом, а когда включили тепловую пушку – бабахнуло. Мужчина, который натягивал потолок, вылетел в окно, а погибла, скорее всего, хозяйка этой квартиры, – рассказывают соседи (подробности).